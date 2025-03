Valanga sulle Dolomiti a Cortina, soccorsi due sciatori: continuano le ricerche di una terza persona

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È attualmente in corso un intervento del Soccorso alpino nella zona di Forcella Giau, un valico alpino delle Dolomiti nel bellunese, tra Cortina d'Ampezzo e la Val Fiorentina, per una valanga.

Tre sono le persone travolte dalla slavina. A dare l'allarme un quarto scialpinista del gruppo che ha subito iniziato la ricerca dei compagni sepolti. Dalle prime informazioni, al momento sono due gli sciatori estratti dalla neve: uno cosciente, l'altro in gravi condizioni. Continuano le ricerche per individuare la terza persona.

Tre elicotteri sono stati inviati con unità cinofile a bordo. Si stanno muovendo le squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo. L'allarme è scattato attorno alle 13 di oggi, domenica 16 marzo.

"Sul posto è riuscita ad atterrare l'eliambulanza di Pieve di Cadore. La nuvolosità variabile ha impedito l'avvicinamento dell'eliambulanza di Treviso emergenza, attivata anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air Service Center per il trasporto in quota delle squadre", fanno sapere dal Soccorso Alpino.

Seguiamo "con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga", ha scritto sui social la ministra del Turismo, Daniela Santanché. "La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e ho sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità", aggiunge.

Altre due valanghe si sono verificate nelle scorse ore anche in Trentino. A Pampeago, due sciatori che stavano percorrendo un'area non battuta hanno causato il distacco di una massa nevosa sulla pista Tresca e fortunatamente non ci sono stati feriti.

Un'altra slavina si è staccata invece sul monte Fravort, in val dei Mocheni sopra Frassilongo, in località Stoana. Ad avere la peggio due alpinisti che hanno riportato traumi alle gambe e sono stati portati all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

Gli esperti segnalano una situazione particolarmente allarmante nelle zone di confine fra il Trentino con il Veneto, dove l'allerta raggiunge il grado massimo.

In aggiornamento.