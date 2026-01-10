Valanga si stacca in Valle d’Aosta, trovato morto scialpinista a Pointe de la Pierre

L’immagine della valanga in Valle d’Aosta (Soccorso Alpino).

Tragedia oggi in Valle d'Aosta, dove è stato recuperato senza vita il corpo dello scialpinista coinvolto nel distacco di una valanga in zona Pointe de la Pierre (Pila, Gressan). L'allarme era stato dato alla centrale operativa da due testimoni.

I soccorritori hanno sottolineato che è stato impossibile il primo avvicinamento in elicottero a causa del forte vento in quota, per cui "si è proceduto via terra con squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, tecnici del soccorso alpino della Guardia di Finanza e due unità cinofile (e il supporto di gatto delle nevi messo a disposizione dalla Società di gestione piste per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell'incidente).

Lo scialpinista, secondo quanto si è appreso, non aveva l'Arva, apparecchio che serve per individuare le persone sotto le valanghe. Estratto dalla massa nevosa, è stato portato a quota inferiore per permettere l'imbarco in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di Finanza. Sul posto anche il medico del 118.

La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

Una seconda valanga è caduta sempre oggi in Val Sangone in regione Alpe Colombino, sopra Giaveno. Non ci sarebbero persone coinvolte, ma a lanciare l'allarme sarebbero stati degli alpinisti che hanno assistito all'evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la polizia locale ed è stata effettuata la bonifica dell’area.