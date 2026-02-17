Valanga in Val di Rhêmes, oltre 200 persone evacuate in elicottero. Il sindaco: “Operazioni complesse”

Una valanga è caduta su una strada regionale in val di Rhêmes (Valle d’Aosta) e ha reso necessaria l’evacuazione a valle in elicottero di oltre 200 persone. Il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame: “Operazioni complesse”. Chiusa la regionale 24.

Le operazioni in val di Rhêmes – Foto Facebook di Fulvio Centoz.

Oltre 200 persone sono state evacuate dalla val di Rhêmes, in Valle d'Aosta, dopo una valanga che è caduta nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, sulla strada regionale. Lo ha fatto sapere la Protezione civile.

È stata disposta la chiusura della strada regionale 24, a partire dal Capoluogo di Rhêmes-Saint-Georges, fino alla mattinata di domani, mercoledì 18 febbraio, quando saranno effettuate nuove valutazioni sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso.

"Grazie alla collaborazione del personale della Protezione civile, del Corpo Forestale, dei Vigili del fuoco, professionisti e volontari, e dei volontari di varie associazioni del sistema di Protezione civile regionale tutti i turisti hanno potuto raggiungere le proprie strutture di soggiorno", si legge in una nota.

Mentre, "per una trentina di persone di fuori Valle impossibilitate a tornare nei luoghi di residenza, si sta fornendo una sistemazione per la notte presso la caserma Ramires di Aosta", aggiungono le autorità.

"Pensavamo di avere meno persone, ma alla fine sono oltre 200. Essendo in alta stagione non avevamo assolutamente posto dove alloggiarli per cui è stato necessario predisporre l'evacuazione", ha spiegato il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, Firmino Therisod, intervenendo sull'accaduto.

E conclude: "Dei 200 solo pochissimi sono stati portati ad Aosta, gli altri hanno tutti casa a valle della valanga. Le operazioni sono complesse perché ovviamente fatte in elicottero, per cui richiedono tempo, anche se il volo è di pochissimi minuti e poi è in notturna".

Dopo i sopralluoghi effettuati sulla parte alta del bacino valanghivo dai tecnici della Commissione Locale Valanghe, è stata organizzata una riunione per valutare la chiusura notturna della Strada regionale, dall'Espace Loisir poco sopra Rhêmes-Saint-Georges.