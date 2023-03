Valanga a Courmayeur, trovato il corpo della seconda sciatrice. In salvo i 2 compagni Quattro persone sono travolte dalla slavina staccatasi in val Veny, sul Monte Bianco: facevano parte di un gruppo di turisti arrivato dalla Svezia. Due donne, entrambe 25enni, hanno perso la vita.

A cura di Biagio Chiariello

È stato rinvenuto il corpo della seconda sciatrice travolta ieri, con il suo gruppo arrivato dalla Svezia, da una valanga nel Canale dello Spagnolo, a Courmayeur (Aosta), in val Veny, sul monte Bianco. Le speranze di ritrovare la 25enne in vita erano pressoché nulle. Ad individuarlo questa mattina, 20 marzo, è stato l'elicottero con l’impiego del dispositivo Artva.

Il cadavere è stato recuperato e portato a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento, che sono affidate al Sagf di Entrèves.

La tragedia è avvenuta intorno alle 13 a 2.500 metri di quota. Le sciatrici — coetanee, facevano parte di un gruppo di freerider impegnati nel canale degli Spagnoli, in fondo alla vallata: — sono state prese in pieno dalla massa di neve piombata a valle insieme ad altri due membri della comitiva svedese: una è stata rintracciata subito, gli amici hanno provato a rianimarla ma ogni tentativo è risultato vano. L’altra, invece, è stata trascinata per almeno 400 metri: sepolta dalla neve, il corpo è stato recuperato solo oggi.

Il pericolo valanghe domenica nella val Veny era 3 su una scala di 5 punti. Secondo il bollettino emesso dalla Regione Valle d'Aosta, "soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a nord, nord est ed est le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e raggiungere dimensioni medie: le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo".

Gianluca Marra, responsabile della stazione di Courmayeur del Soccorso alpino, non ha dubbi: "La pioggia è stata un fattore determinante nel provocare il distacco di quella valanga. Anche lo sbalzo termico delle ultime ore ha avuto un ruolo nell’incidente". E ha poi specificato che :"Il canale degli Spagnoli non è vietato, ma è sconsigliato. Non è molto frequentato rispetto ad altri canaloni, è molto ripido e ci sono pericoli oggettivi".