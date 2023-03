Valanga sopra Courmayeur, squadre di soccorritori a piedi sul posto: due sciatori sepolti e dispersi Data la zona impervia e le condizioni meteo avverse, i soccorritori hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi per avviare le prime ricerche. Due sciatori sono stati individuati subito sul luogo indicato e sono in buone condizioni generali ma si teme per altri due sciatori che risultano dispersi.

A cura di Antonio Palma

Una valanga si è staccata oggi sopra Courmayeur investendo improvvisamente il canalone del Vesses, in val Veny, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, in Val D'Aosta dove ha travolto e sepolto diversi sciatori sepolti sotto la neve. Sul posto sono confluite diverse squadre di soccorso alpino ed emergenza. Data la zona impervia e le condizioni meteo avverse, però, i soccorritori hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi, non senza problemi, per avviare le prime ricerche.

Due sciatori sono stati individuati subito sul luogo indicato e sono in buone condizioni generali ma si teme per altri due sciatori che risultano dispersi. L’allarme è partito intorno alle 13 di oggi domenica 19 marzo, quando alcuni sciatori che si trovavano in zona, che non sono stati interessati dalla valanga, hanno assistito al distacco e hanno avvisato i servizi di emergenza. Hanno spiegato che in quella zona vi erano delle persone che potevano essere state interessate dal distacco e dunque trovarsi in pericolo.

Si sono subito messe in moto due squadre, una composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e una dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, partite insieme a medici rianimatori. Le condizioni meteo avverse, unite alla mancanza di visibilità in quota, però, hanno reso impossibile l’uso dell’elicottero.

I soccorsi quindi si sono avvicinamenti alla zona mediante gli impianti sciistici ma poi hanno dovuto proseguire a piedi con gli sci. Le operazioni sono ancora più difficili a causa dell’instabilità del manto nevoso che potrebbe causare altre valanghe. Appena il tempo schiarirà, si tenterà un avvicendamento dei soccorritori con l'elicottero. La zona delle ricerche è stata circoscritta dalla centrale del soccorso alpino grazie alle informazioni relative alla partenza degli sciatori, che si erano mossi dal Colle di Youla.