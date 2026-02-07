Attualità
Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: estratti tutti vivi dalle neve, uno è grave

Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme, in Trentino: a lanciare l’allarme uno di loro, parzialmente coperto dalla massa di neve. Estratti vivi, uno di loro è grave.
A cura di Ida Artiaco
Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme, in Trentino. La slavina, a quanto è stato ricostruito, si è staccata nella zona di Forte Bruso nel territorio comunale di Predazzo, uno dei luoghi olimpici.

Sul posto sono in sorvolo due elicotteri che hanno portato in quota le squadre di soccorritori della Guardia di Finanza e del Cnsas. A dare l'allarme uno dei quattro scialpinisti parzialmente coperti dalla massa di neve.

Sono stati tutti estratti vivi i quattro. Secondo quanto si apprende, uno dei quattro è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni, un secondo scialpinista sarebbe grave mentre altri due avrebbero riportato solo ferite lievi.

Un intervento simile è stato fatto sempre oggi in Valle d'Aosta, dove due scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga che si è staccata nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bossess, a oltre 2.500 metri di quota. I due sono usciti da soli dalla massa nevosa e stanno bene. Con loro c'erano altri tre compagni. Sul posto è intervenuto l'elicottero della protezione civile della Valle d'Aosta con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano che hanno bonificato la zona, escludendo il coinvolgimento di altre persone.

In aggiornamento. 

