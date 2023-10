Vaga nella notte con un’accetta in mano, intercettato dai carabinieri e denunciato I carabinieri di Pisa hanno fermato un uomo che camminava in pieno centro storico di notte con un’accetta di legna, il quale è stato poi denunciato per porto d’armi.

A cura di Matteo Pelliccia

Nelle tranquille strade del centro storico di Pisa, capoluogo di provincia toscano, una notte apparentemente comune è stata improvvisamente scossa da un evento insolito. I Carabinieri della Compagnia di Pisa periodicamente effettuano i loro servizi di controllo del territorio, i quali hanno lo scopo di tutelare la pubblica incolumità e prevenire reati di immediata percezione, soprattutto nelle ore notturne.

Questa volta, l'obiettivo del loro intervento è stato un individuo sospetto che è stato denunciato per il porto ingiustificato di armi. La scena si è svolta nella quiete delle ore notturne, quando i militari hanno avvistato un uomo che girovagava per il centro storico con un'arma piuttosto insolita: un'accetta da legna lunga ottanta centimetri.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno immediatamente condotto il soggetto in caserma per un'approfondita verifica della situazione. L'uomo è stato contestato per il reato e l'accetta da legna, che potrebbe aver suscitato timori tra i passanti, è stata sequestrata. La vicenda non è passata inosservata, poiché i fatti sono stati tempestivamente segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Questo episodio insolito ma preoccupante pone in evidenza l'importanza dei servizi di controllo del territorio condotti dai Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica. Mesi fa, d'altronde, a Forlì, in Emilia Romagna, con un attrezzo simile fu scatenata una rissa che coinvolse tre uomini nel centro storico della cittadina romagnola.

La tempestività dell'intervento dei militari toscani ha contribuito a prevenire potenziali situazioni pericolose e a mantenere la tranquillità nelle strade del centro storico di Pisa.