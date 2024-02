“Vado a lavare la macchina” ma non torna più: papà abbandona moglie e 3 bimbi Un uomo è stato condannato dal tribunale di Cuneo alla pena di sette mesi di reclusione, con pena sospesa, e al risarcimento nei confronti di figli piccoli e consorte che aveva abbandonato tre anni fa con la scusa di andare a lavare l’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

“Vado a lavare la macchina”, aveva detto così a moglie e figli piccoli prima di uscire di casa ma nell'abitazione non ha mai fatto più ritorno, dileguandosi e abbandonando tutti. Per questo un uomo è stato condannato dal tribunale di Cuneo alla pena di sette mesi di reclusione, con pena sospesa, e al risarcimento nei conformi di figli e consorte.

Protagonista della storia, ricostruita dal quotidiano locale Cuneodice, un muratore di origine lombarda, all'epoca residente proprio nel Cuneese, che ha abbandonato il tetto coniugale e i tre figli minorenni per ritornare dalla famiglia di origine in Lombardia. La vicenda si trascina da quasi tre anni e cioè da quel giorno in cui l'uomo, con la banale scusa dell'auto da lavare, è uscito senza fare più ritorno.

Secondo la moglie, le cose in casa in realtà non andavano bene già da tempo con l'uomo che andava e veniva prendendosi poco cura dei figli. Probabilmente la donna pensava che così avrebbe fatto anche quando è andato a lavare l'auto ma invece, per tre anni, non si è più presentato negandosi anche al telefono.

La donna lo aveva così denunciato ai carabinieri riuscendo a rintracciarlo in Lombardia, dove lui aveva proseguito la sua normale vita, e lo ha trascinato in Tribunale. Lo scopo era soprattutto avere il pagamento di una quota del mantenimento per i bambini visto che a occuparsene era rimasta solo lei che ha anche altri due figli. "Ha avuto due figli con una precedente compagna e non gli ha mai dato niente: si vede che per lui è normale così" ha accusato la donna.

Il comportamento dell'uomo però ha portato a una inchiesta penale che, oltre a chiarire che l'uomo è perfettamente in condizione di versare l’assegno per i figli, ha stabilito che ha abbandonato senza motivo il tetto coniugale.

Per lui quindi il pm ha chiesto e ottenuto sette mesi di carcere. Il giudice ha sospeso la pena ma solo nel caso che l'uomo proceda entro tre mesi al pagamento degli assegni e a un risarcimento pari a 1500 euro per ogni figlio.