“Vado a fare una nuotata”, poi scompare: a Fuscaldo si cerca Lorenzo, con sé aveva una cintura di chiodi È scomparso da lunedì 28 ottobre a Fuscaldo (Cosenza) Lorenzo Panerini, 20 anni: residente a Rho, si trovava a casa della nonna in Calabria. L’appello dello zio a Chi l’ha visto?: “Abbiamo trovato sulla spiaggia le scarpe e una cintura con 20 chiodi”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

"Lorenzo ha detto che andava al mare, poi è sparito. Sulla spiaggia abbiamo trovato le sue scarpe e una cintura di chiodi, una cosa agghiacciante". A parlare è Giuseppe Suma, zio di Lorenzo Panerini, ragazzo di soli 20 anni, residente a Rho (Milano) e scomparso nei giorni scorsi a Fuscaldo (Cosenza), dove si trovava per fare visita alla nonna e agli altri parenti. È successo lunedì 28 ottobre e da allora sono partite le ricerche ma del giovane non c'è traccia.

Del caso si è occupato ieri sera anche la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto?. A Federica Sciarelli è stato lo zio Giuseppe a raccontare cosa è successo nei giorni immediatamente precedenti la scomparsa. "È arrivato domenica 20 ottobre a casa della nonna in Calabria, i genitori ci hanno detto che era scappato da Rho e e mi hanno chiesto di andarlo a prendere. Ha passato tutta la settimana con me ma dormiva dalla nonna".

Poi, c'è stato uno strano episodio la domenica successiva, il 27 ottobre. "Il giorno prima mi ha detto che sarebbe andato in montagna. Quindi lo aspettavamo per il pomeriggio. Ma quella domenica alle 13.30 ci è arriva una chiamata dai genitori secondo i quali il ragazzo si trovava alla stazione di Paola con la Polfer. Ci hanno raccontato che era sui binari a Fuscaldo, qualche macchinista l'ha visto e l'ha segnalato. L'abbiamo recuperato intorno alle 14, era tranquillo e l'abbiamo portato a casa. Ha pranzato con noi, il pomeriggio è uscito dicendo che andava a nuotare, ha cenato con noi e ci ha chiesto se lo portavamo a Fuscaldo Marina per un gelato. Poi l'abbiamo riaccompagnato a casa", ha raccontato lo zio.

Il giorno dopo, la scomparsa. "Il lunedì mattina alle 6 me lo sono trovato a casa, diceva che non era riuscito a dormire e che era stato in giro, gli ho dato i soldi per le sigarette e mi ha chiesto di portarlo in spiaggia. Verso le 10 un nostro parente l'ha portato a casa mia. Ha riposato fino a mezzogiorno, poi è tornato a casa della nonna, come testimoniano anche delle telecamere di sorveglianza ed è sceso di nuovo verso le 12.45. In quel momento una signora lo ha visto camminare nudo con un laccio in mano. In realtà, era una cintura di chiodi", ha detto il signor Giuseppe, concentrandosi proprio su questo particolare: "Sono 20 chiodi come la sua età, una cosa agghiacciante. Siamo preoccupati perché nel pomeriggio siamo andati a casa sua e non l'abbiamo trovato, poi siamo andati sulla spiaggia e c'erano le sue scarpe e questa cintura coni chiodi. L'abbiamo portata subito ai carabinieri".