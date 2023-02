Vacanza in montagna finisce in tragedia, sciatore 20enne trovato morto a bordo pista: indagini in corso Uno sciatore di 20 anni originario della Repubblica Ceca, in vacanza con alcuni connazionali sulle Dolomiti, è stato trovato morto ai bordi della pista da sci di Col de Varda, a Misurina. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Dramma a Misurina, nel Bellunese, dove uno sciatore di 20 anni originario della Repubblica Ceca è stato trovato morto ai bordi della pista da sci di Col de Varda. Pare non ci fosse nessun testimone quando si è verificata la tragedia, per cui al momento si procede per ipotesi. Sarà con molta probabilità l'autopsia a chiarire la dinamica di quanto successo.

Una prima ispezione esterna del corpo ha riscontrato segni di un trauma, quindi è probabile che il ragazzo sia finito con gli sci contro un albero, molto numerosi nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. Ma non è ancora chiaro se l’eventuale schianto contro la pianta sia stata la causa di morte, oppure se l’uscita di pista sia stata dovuta ad un malore.

La vittima faceva parte di un gruppo di connazionali in vacanza sulle Dolomiti. Ieri mattina il gruppo è andato sulle piste del Col de Varda per passare una giornata sugli sci, ma all'improvviso qualcuno, poco prima di prendere il bus per ritornare in albergo nel vicino paese di Auronzo di Cadore, si è accorto dell'assenza del 20enne.

Sono così cominciate le ricerche ad opera del Soccorso alpino e alla fine, dopo le 17, il corpo del giovane è stato ritrovato senza vita a bordo pista, vicino a un albero. Nel frattempo era stato fatto intervenire anche l'elicottero del Suem che è atterrato sulla piazzola che si trova davanti all'Alpen Rose, il locale alla partenza della seggiovia. La salma è stata ricomposta è portata all’obitorio.

Sotto choc i compagni del ragazzo che si trovavano in val d'Ansiei per un breve periodo di vacanza da inizio settimana e che sono ospitati in vari alberghi auronzani. Insieme erano soliti raggiungere Misurina e la seggiovia Col de Varda per trascorrere ore di spensieratezza e divertimento sulla neve, che però si sono trasformate in tragedia.