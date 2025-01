video suggerito

Va in ospedale per controlli di routine ma scopre un tumore al cervello: asportato in 6 ore ad Ancona È accaduto ad Ancona dove il paziente di 59 anni si è ripreso perfettamente dopo l'intervento dei neurochirurghi della Clinica di Neurochirurgia Oncologica e D'Urgenza dell'ospedale di Torrette.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Convocato in ospedale per controlli di routine dovuti a precedenti problemi di salute per una polmonite, un uomo ha scoperto di avere una massa tumorale al cervello che ha richiesto un delicato intervento chirurgico durato 6 ore. È accaduto ad Ancona dove il paziente di 59 anni si è ripreso perfettamente dopo l'intervento dei neurochirurghi della Clinica di Neurochirurgia Oncologica e D'Urgenza dell'ospedale di Torrette.

Fondamentale per risolvere il caso clinico, un lavoro di squadra e multidisciplinare che ha coinvolto neurologi, neurochirurghi e anestesisti. Tutto è iniziato con controlli di routine a cui il 59enne si era sottoposto alcune settimane fa a causa di una polmonite. Durante il ricovero all’ospedale di Torrette, però, sono emersi sintomi e disturbi di altro tipo che hanno portato i medici ad approfondire il caso fino a diagnosticare un tumore al cervello.

Il paziente quindi è stato ricoverato nella Clinica di Neurologia e dopo essere stato sottoposto agli accertamenti del caso, ha iniziato immediatamente la terapia farmacologica necessaria per contrastare la grave sofferenza cerebrale provocata dal tumore. Infine è stato operato con un delicato intervento neurochirurgico per asportare la massa, risultata poi benigna.

"La seduta è durata oltre sei ore e si è sviluppata senza alcuna complicazione" ha spiegato il professor Mauro Dobran della Clinica di Neurochirurgia Oncologica e D'Urgenza, aggiungendo: "Il tumore cerebrale, di natura benigna, è stato asportato completamente portando il paziente a una con completa guarigione".

L'intervento dunque è perfettamente riuscito e al risveglio dall'operazione non vi sono stati segnali di danni al cervello del paziente. "L'uomo era molto sereno, desideroso di riabbracciare i propri cari e di poter presto tornare al lavoro, manifestando profonda gratitudine per le cure ricevute e per l'assistenza durante il ricovero nel nostro ospedale" ha aggiunto il Prof. Dobran.