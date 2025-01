video suggerito

Va avanti e indietro dal locale per riportare gli amici a casa col motorino, 17enne si schianta e muore L’incidente stradale mortale mentre il diciassettenne stava utilizzando uno scooter per riportare a casa gli amici coetanei uno alla volta dopo una serata in discoteca a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nelle scorse ore sulle strade del Riminese. Un ragazzo di 17 anni è morto tragicamente in un terribile incidente stradale a Misano Adriatico. Il dramma nella notte tra domenica e lunedì, nelle prime ore del 6 gennaio 2025. L'adolescente viaggiava da solo su un piccolo scooter dopo una serata con gli amici in un locale della zona ma ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Stazione ed è uscito di strada finendo contro un albero.

Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al minore che è morto praticamente sul colpo. Inutile per lui l'intervento dei sanitari del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte di un automobilista di passaggio che si è accorto di quanto era accaduto. Per il giovane, che risiedeva nel Pesarese. è stato possibile solo accertare il decesso.

Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente stradale mortale mentre il diciassettenne stava utilizzando uno scooter uno Scarabeo, appartenente a uno dei suoi amici, per riportare a casa i compagni di serata, tutti coetanei. Il ragazzo li trasportava uno alla volta dopo una serata in discoteca facendo la sposa con il locale. Lo schianto mortale intorno alle 4:30 dopo aver completato i primi passaggi. L'adolescente doveva effettuare l'ultimo viaggio per tornare a casa propria quando è uscito di strada.

Leggi anche Tragedia sulla neve in Austria: sciatore di 23 anni si schianta durante un fuoripista e muore

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, durante l’ultimo tragitto, mentre percorreva il rettilineo di via della Stazione, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del motociclo, urtando prima il cordolo destro della strada e poi un albero, finendo rovinosamente a terra.