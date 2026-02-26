Attualità
Va a scuola e prende a martellate alla testa un compagno di classe 15enne: il caso a Gela

All’istituto “Ettore Maiorana” di Gela un 15enne è stato colpito alla testa con un martello da un ragazzo di un anno più che grande che avrebbe portato l’oggetto da casa. Il giovane è stato portato in ospedale: non è grave. La polizia indaga sulla dinamica.
A cura di Biagio Chiariello
Un colpo alla testa sferrato con un martello, in pieno orario scolastico. È successo questa mattina all’interno dell’istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove uno studente di 15 anni è stato aggredito da un compagno di un anno più grande. L’episodio si è consumato tra i corridoi della scuola, sotto gli occhi increduli di altri ragazzi.

Secondo una prima ricostruzione, alla base ci sarebbe stata una lite degenerata in pochi istanti. Il sedicenne avrebbe tirato fuori dallo zaino un martello, portato da casa, colpendo il coetaneo alla testa. Alcuni studenti sarebbero intervenuti per fermarlo, evitando che la situazione precipitasse ulteriormente.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il quindicenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per accertamenti: le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. I medici hanno escluso lesioni interne e il ragazzo è rimasto in osservazione per monitorare eventuali complicazioni.

Gli investigatori del commissariato stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire il movente. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe un contesto di presunto bullismo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il sedicenne, che in passato avrebbe già manifestato comportamenti aggressivi in ambito scolastico, è stato ascoltato dagli inquirenti. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni di Caltanissetta.

L’episodio di Gela non è isolato. Negli ultimi mesi si sono registrati altri casi di aggressioni con oggetti contundenti in ambito scolastico. Il 17 settembre a Napoli, davanti all’Istituto Tecnico Industriale di piazza Santa Maria della Fede, una lite tra due studenti è degenerata: un 17enne ha colpito con un martello un 18enne, poi finito in codice giallo all’ospedale Pellegrini. Il minorenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

