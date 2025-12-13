Va a fuoco l’albero di Natale durante la notte, i vicini di casa danno l’allarme: intossicate due donne

In un appartamento di Palermo, un albero di Natale è andato a fuoco a causa di un cortocircuito delle luci decorative. Due donne di 24 e 43 anni sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale in codice giallo.

All'alba di oggi, sabato 13 dicembre, un albero di Natale ha preso fuoco in un appartamento di via Messina Marine, a Palermo. Ad accorgersene sono stati i vicini di casa delle "proprietarie" dell'abete, due donne di 24 e 43 anni residenti nell'abitazione siciliana. Le due sono state soccorse dal 118 e ricoverate all'ospedale Buccheri La Ferla perché intossicate dal fumo. Nell'appartamento sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Le due donne sono entrate in ospedale in codice giallo, ma secondo i medici si riprenderanno presto. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, i vicini hanno notato fumo denso uscire dalle finestre dell'appartamento situato al terzo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per spegnere l'incendio. Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio ha avvolto in pochi istanti gli addobbi e gli arredi circostanti. La velocità di propagazione sarebbe stata elevatissima e le due residenti sono state tratte in salvo dai soccorritori. A causa della prolungata esposizione ai fumi della combustione, entrambe presentavano sintomi di intossicazione.

Per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore e hanno evitato che le fiamme raggiungessero altre unità abitative. I danni materiali all'appartamento sono risultati ingenti: l'albero di Natale è stato completamente distrutto e buona parte degli arredi del salone è andato in fumo. L'intera area interessata dal rogo è stata resa inagibile. I tecnici hanno effettuato i rilievi di rito per accertare con esattezza le cause dell'incendio, legate con ogni probabilità a un malfunzionamento elettrico delle decorazioni natalizie.

Staranno invece bene le due residenti dell'appartamento, ricoverate subito dopo essere state soccorse in codice giallo. Dopo aver ricevuto le cure del caso, potranno riabbracciare le loro famiglie.