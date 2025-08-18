Va a cena con un ragazzo conosciuto su TikTok, lui la droga e la porta in hotel: la receptionist salva la 18enne

Una ragazza di 18 anni è stata drogata durante l’appuntamento con un 28enne conosciuto su TikTok. La giovane aveva deciso di incontrare l’amico in un ristorante di Genova, ma poi aveva iniziato a sentirsi poco bene. A salvarla è stata la receptionist dell’albergo che si è accorta che l’adolescente non era in sé e ha allertato le forze dell’ordine.

Si erano conosciuti su TikTok e dopo aver parlato a lungo sul social cinese avevano deciso di incontrarsi. L'appuntamento si è trasformato in un incubo per una 18enne spagnola di origine gambiana. L'adolescente avrebbe dovuto incontrare l'amico 28enne in un ristorante di Genova: lui l'ha attesa in aeroporto, dove la 18enne è arrivata con un volo prenotato per l'occasione.

Poco dopo, però, il viaggio che avrebbe dovuto essere un'esperienza positiva si è trasformato in un vero e proprio incubo per la 18enne. La ragazza ha iniziato ad avvertire segnali di malessere durante la cena al ristorante: lucidità offuscata e corpo poco reattivo l'hanno subito portata a credere di essere stata drogata.

Ad aiutarla è stata la receptionist dell'albergo dove alloggiava. La 18enne aveva infatti contattato il 112 mentre si trovava al ristorante, ma all'arrivo dei carabinieri era già stata portata in albergo dal 28enne. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a far capire alla dipendente dell'hotel di essere in pericolo e la donna ha subito allertato i carabinieri che hanno arrestato il 28enne.

Durante la perquisizione in camera, i militari hanno infatti sequestrato 30 pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e 3mila euro in contanti. L'accusa nei suoi confronti è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono in corsoaltri accertamenti anche attraverso le analisi sanitarie previste dal protocollo "codice rosa", svolte per capire se alla 18enne fossero state somministrate sostanze per abusare di lei.

La ragazza è stata messa in salvo dai carabinieri nell'immediatezza dell'intervento e ha potuto fare ritorno a casa senza ulteriori complicazioni. Solo tanta paura per la 18enne e la consapevolezza che, senza l'intervento di una persona attenta, l'epilogo della sua brutta avventura avrebbe potuto essere ancora peggiore.