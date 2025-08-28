Va a casa dopo turno in ambulanza al 118, Roberta muore in tragico incidente: “Sarà con noi in ogni soccorso”

“L’urlo della sirena dell’ambulanza, la corsa verso il luogo dove è avvenuto l’incidente e poi l’amara e tragica scoperta. Tra le lamiere c’eri tu, la mia amica e collega Roberta” è il racconto straziante di uno dei soccorritori intervenuto nella serata di ieri sulla strada Ragusa mare dove un tragico incidente stradale ha ucciso Roberta Occhipinti, 59enne di Marina di Ragusa, operatrice a sua volta del 118 locale a Modica.

La tragedia mercoledì sera intorno alle 20,30 mentre la soccorritrice tornava a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro come autista soccorritrice su un’ambulanza del 118 a Marina di Modica. Durante il tragitto, per motivi ancora da chiarire, la 59enne al volante della sua auto si è scontrata con violenza con un’altra vettura che proveniva nel senso opposto di marcia. Uno schianto terribile che purtroppo le è costato la vita.

Inulti per lei i soccorsi da parte degli stessi colleghi intervenuti tempestivamente su posto. I soccorritori hanno provato in tutti i modi a salvarla stabilizzandola sul posto e provvedendo poi al trasporto in codice rosso di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante i tentativi da parte dei medici, però ogni sforzo si è rivelato vano e la donna è deceduta poco dopo.

Soccorso e trasporto in pronto soccorso anche l’uomo che era al volante dell’altra vettura che è ricoverato dell’ospedale Guzzardi di Vittoria ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La tragedia ha sconvolto tutta la comunità dei soccorritori del 118 di Ragusa dove Roberta Occhipinti era molto conosciuta. “Aveva appena terminato il suo turno di servizio e stava tornando a casa dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto. Roberta non era solo una professionista seria e preparata: era un’anima generosa, era una splendida operatrice di un servizio molto delicato, era una ‘ragazza’ della famiglia Seus” ha dichiarato Riccardo Castro, presidente del Seus 118 Sicilia, aggiungendo: “Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore”.