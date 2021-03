Il cuoio capelluto le è stato praticamente portato via dopo che un ragazzino di 14 anni le ha sparato mentre era ferma nel traffico con la sua auto. Il fratello della 32enne Pamela Cabriales, Alex, ha condiviso i dettagli orribili delle ferite subite dalla donna, rimasta uccisa nella sua Land Rover a Denver il mese scorso dopo essere stata cena con gli amici. "È stato disumano quello che hanno fatto a mia sorella. È stato terribile. Voglio dire, non voglio essere troppo esplicito, ma ero in ospedale con lei. L'intera parte superiore della sua testa è stata spazzata via, il suo cervello era esposto. La comunità ha bisogno di sapere cosa hanno fatto queste persone. Mia sorella era bellissima…" dice l'uomo all'emittente locale KDVR.

Alex, che ha già perso un altro fratello ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1994, ha puntato il dito contro il giovanissimo sospetto, che non è stato nominato a causa della sua età, e al 18enne, co-imputato Neshan Johnson. "Il mio è un invito all'azione. Il procuratore di Denver Beth McCann ha il potere di assicurarsi che queste due persone non siano libere neanche per un altro giorno della loro vita e non uccidano nessun altro. Non è nemmeno solo per noi. È per la comunità, per altre famiglie. Non vogliamo che altre famiglie passino quello che stiamo passando noi" ha aggiunto Alex.

"So che il capo dell'ufficio del procuratore distrettuale crede nella riabilitazione, soprattutto con i minori – spiega – ma ci sono solo alcune persone a cui non puoi offrire la riabilitazione. Devi esaminare la gravità del crimine". Il quattordicenne e Johnson devono entrambi affrontare molteplici accuse di omicidio di primo grado. Non è ancora chiaro il motivo della sparatoria, con entrambi i ragazzi che si dice siano fuggiti dalla scena in una Honda dopo che Pamela, che ha un bambino di appena 6 anni, è stata uccisa. La 32enne agente immobiliare è stata successivamente dichiarata morta in ospedale, con i suoi presunti assassini arrestati il ​​giorno successivo.