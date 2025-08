Urta con una gamba un cavo elettrico scoperto, muore folgorato in Piemonte operaio di 21 anni

Un nuovo, gravissimo incidente sul lavoro ha scosso il Verbano Cusio Ossola nel primo pomeriggio di ieri, sabato 2 agosto. Intorno alle 15.30, un giovane operaio ha perso la vita folgorato mentre si trovava su una piattaforma elevatrice in piazza della Repubblica, nel centro di Villadossola. La vittima è Pashtrik Krasniqi, 21 anni, di origini kosovare.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava smontando il ponteggio utilizzato per un intervento di ristrutturazione sul tetto e sulla facciata di un condominio. I lavori erano ormai conclusi e, stando alle testimonianze, il cantiere era in fase di smobilitazione. Pare che l’operaio abbia scavalcato un cavo elettrico Enel che alimenta lo stabile e che non era parte dell’area di cantiere. L’ipotesi al vaglio è che il cavo fosse scoperto o danneggiato: il ragazzo lo avrebbe sfiorato con un polpaccio, subendo una scossa elettrica fatale. Un contatto di pochi istanti, che non gli ha lasciato scampo.

"I lavori sullo stabile erano iniziati il 16 giugno e si erano conclusi in anticipo sulla data prevista del 18 agosto – ha comunicato il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani – Al lavoro c’erano almeno tre o quattro persone ma non ci sono altri operai coinvolti oltre a quel ragazzo".

L’allarme è stato dato immediatamente. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della Compagnia di Domodossola e gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), a cui spetta accertare le dinamiche e le eventuali responsabilità dell’incidente.

Presenti anche i tecnici dell’Enel per la messa in sicurezza dell’area e per i rilievi tecnici sul cavo coinvolto.