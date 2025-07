Uomo trovato sgozzato nel residence a Prato, il compagno ferito alla gola: “Volevamo suicidarci”

Il 55enne, che al momento della scoperta del cadavere del compagno 51enne era ferito a sua volta alla gola, è stato soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Ha riferito che volevano suicidarsi entrambi per problemi economici.

"Volevamo suicidarci entrambi tagliandoci la gola a causa dei debiti", lo ha spiegato agli inquirenti il compagno dell'uomo di 51 anni trovato morto ieri in un residence di Prato con un profondo taglio alla gola. Il 55enne, che al momento della scoperta del cadavere era ferito a sua volta alla gola, è stato soccorso e trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Il suo racconto ora è al vaglio della squadra mobile di Prato che indaga sul caso con il coordinamento della locale Procura della repubblica.

La coppia aveva una relazione di lunga data che andava avanti da circa un decennio ma nel tempo pare si fossero indebitati anche a seguito delle continue assunzioni di stupefacenti. A causa delle difficoltà economiche gravissime, stando al racconto del sopravvissuto, sarebbero stati costretti prima a vendere la casa comune dove abitavano e poi anche l'attività di fornaio del 55enne. Gli stessi debiti avevano portato il 51enne impiegato di banca a trasferirsi col compagno nel residence circa venti giorni fa.

Nella struttura ricettiva di Prato, tra l'altro proprio davanti a dove aveva preso alloggio a maggio scorso Maria Denisa Paun, la trentenne romena uccisa dal connazionale Vasile Frumuza e ritrovata poi cadavere a Montecatini Terme (Pistoia), tra i due sarebbe maturato il pensiero di farla finita accoltellandosi alla gola. Una ricostruzione che però dovrà essere confermata sia dall'analisi scientifiche dei reperti trovati nell'alloggio dalla polizia, tra cui il coltello insanguinato, sia dall'autopsia sul corpo del 51enne che il pm affiderà al medico legale lunedì.

A far scattare l'allarme venerdì il cattivo odore che proveniva dalla stanza e che ha spinto il personale ad allertare i soccorsi. Sul posto sia i sanitari del 118 che la polizia. All'interno però c'era anche un cane di razza rottweiler per cui è stato necessario fare intervenire i veterinari della Asl prima di poter accedere all'alloggio ma per il 51enne orma non c'era più nulla da fare. Dai primi accertamenti si ipotizza che il 51enne fosse morto da almeno due giorni ma sarà l'esame post mortem a chiarire data e modalità del decesso.