Prato, un uomo morto e uno ferito in un residence: “Odore terribile”, in stanza anche un Rottweiler

Macabro rinvenimento oggi in un residence di Prato dove la polizia ha scoperto un uomo morto e uno ferito gravemente nella stessa stanza. La vittima è stata poi identificata come un uomo di 55 anni mentre il ferito è un 51enne che è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto e quindi trasportato d’urgenza al prono soccorso dell'ospedale Santo Stefano.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi venerdì 25 luglio dopo che alcuni lavoratori della zona hanno segnalato un cattivo odore proveniente dalla stanza presa in affitto e dalla quale nessuno rispondeva. Un odore nauseabondo che aveva invaso i corridoi e fatto insospettire i passanti, anche per l’abbaiare insistente di un cane.

Quando polizia e soccorsi sono entrati, si sono trovati davanti alla macabra scena. A rallentare le operazioni di soccorso proprio la presenza nella stessa stanza del residence di un cane da guardia di razza Rottweiler molto agitato. L’animale è stato poi messo in sicurezza dai sanitari prima dell'ingresso nella camera.

Secondo le prime notizie, la vittima era già morta da qualche tempo, mentre l’altro uomo presentava una profonda ferita alla gola. La polizia accorsa sul posto ha trovato la stanza in disordine e un coltello sporco di sangue. I reperti sono stati tutti sequestrati così come la stanza che è stata esaminata dai reparti della polizia scientifica per cercare di ricostruire i fatti. Secondo le prime informazioni, in stanza sarebbero stati trovati anche tracce di stupefacenti e alcuni biglietti che verranno esaminati.

Il caso ora è al vaglio degli investigatori della squadra mobile che non escludono alcuna ipotesi. La stessa natura del decesso dell’uomo è al momento ancora da chiarire. Si va dal gesto volontario al decesso accidentale, fino alla pista dell'omicidio seguito da un tentato suicidio. Una prima ipotesi è che la morte dell’uomo possa risalire ad almeno due giorni prima del ritrovamento quando la vittima ha dato sue notizie con un messaggio.