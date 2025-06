video suggerito

Uomo trovato morto nelle campagne del Messinese: "Spari anche in volto per renderlo irriconoscibile" Nelle campagne di Giammoro è stato trovato il cadavere di un uomo, finora non ancora identificato. La vittima sarebbe stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco, tra i quali alcuni esplosi in pieno viso per renderlo irriconoscibile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto di repertorio

Non è ancora stato identificato l'uomo trovato morto nelle campagne di Giammoro, nei pressi dell'abitato di Pace del Mela, in provincia di Messina. Al momento del ritrovamento, il cadavere aveva alcune ferite al capo. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un omicidio: sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri coordinati dal procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per i rilievi scientifici del caso. Il cadavere è stato rinvenuto, secondo quanto finora ricostruito, in una stradina sterrata che costeggia l'autostrada A20 in seguito alla segnalazione di un cittadino.

Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di corporatura robusta e sul suo cadavere sono stati trovati alcune lesioni dovuti a colpi di arma da fuoco. Le autorità sono alla ricerca di bossoli, ma le operazioni sono complicate dalla presenza di cespugli e arbusti, numerosissimi sul terreno di Giammoro dove il cadavere è stato ritrovato.

L'uomo, sempre secondo i rilievi finora effettuati, sarebbe stato raggiunto da più di un colpo di pistola, molti dei quali sparati in pieno viso, tanto da renderlo irriconoscibile. Si tratterebbe di un'esecuzione in piena regola, forse di un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata.

Per appurare la dinamica dei fatti e le motivazioni dietro il delitto bisognerà continuare a indagare. Gli inquirenti sono alla ricerca di dettagli e informazioni che possano permettere il riconoscimento del cadavere. Dell'identità della vittima infatti non si sa ancora nulla: gli unici dettagli che le forze dell'ordine hanno potuto condividere sono il sesso e una descrizione della fisicità particolarmente importante dell'uomo assassinato.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di un medico legale, che ora si sta occupando degli accertamenti più specifici, in seguito all'arrivo dei carabinieri del Ris per gli altri rilievi scientifici.