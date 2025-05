Uomo trovato morto lungo l’Arno nel centro di Pisa: l’allarme lanciato da un operatore ecologico

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato da un operatore ecologico su una banchina in cemento lungo l'Arno nel centro di Pisa. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Secondo quanto si appreso, le indagini sono tuttora in corso. L'uomo potrebbe essere caduto dalla spalletta soprastante, procurandosi diverse lesioni sul corpo. Da chiarire anche l'orario in cui tutto è avvenuto.

Il ritrovamento del corpo si è verificato intorno alle 6 del mattino in luogo al centro della movida cittadina. Le indagini sono ancora in corso. Secondo quanto reso noto, l'uomo sarebbe deceduto tra il 30 e il 31 maggio. La sua identità non è ancora nota, ma ulteriori informazioni arriveranno con il prosieguo degli accertamenti da parte delle autorità.

Il rinvenimento è avvenuto all'altezza dello Scalo Roncioni grazie agli operatori ecologici. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per gli accertamenti del caso operano i Carabinieri. Stando alle prime notizie, al momento del ritrovamento la vittima era deceduta da alcune ore.

In aggiornamento