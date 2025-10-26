Uomo sconosciuto trovato in una pozza di sangue in strada: mistero a Prato, si indaga per tentato omicidio

Al momento ignota l’identità dell’aggredito. Per gli inquirenti non c’è dubbio che sia stato vittima di una brutale aggressione e per questo si indaga per tentato omicidio. L’uomo lotta tra la vita e la morte.

È mistero a Prato dove nelle prime ore di oggi i carabinieri hanno rinvenuto in strada, in una pozza di sangue, un uomo esanime e ferito gravemente la cui identità non è stata ancora accertata. Per gli inquirenti non c’è dubbio che sia stato vittima di una brutale aggressione e per questo si indaga ora per tentato omicidio.

L’aggressione sarebbe avvenuta nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 26 ottobre, tra le 5:30 e le 5:40, ma dell’autore o degli autori al momento nessuna traccia. Al momento ignota anche identità dell’aggredito che non aveva documenti addosso né altri elementi che possono ricondurre alle sue generalità. Lo stesso ferito al momento non è in grado di poter parlare o rivelare qualcosa sull’accaduto.

Per la procura di Prato, si tratta di un uomo verosimilmente di nazionalità nordafricana vittima dell'ennesima aggressione che si è verificata nella città di Prato. L'uomo al momento rimane ricoverato all’ospedale di Prato in condizioni gravissime e lotta tra la vita e la morte. In ospedale gli è stata riscontrata un’emorragia cerebrale e ferite al volto e al collo ed è in coma.

Come spiega la stessa Procura toscana, l’uomo aveva addosso un telefono bloccato e senza sim da cui non si è potuto risalire a nulla e la vittima rimane al momento non identificabile. L’inchiesta procede comunque per tentato omicidio ed è stata affidata dai pm ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Prato.

Al momento si cerca innanzitutto di accertare le generalità dell’uomo ferito ma per ricostruire i fatti si sta cercando anche qualche telecamera che possa aver ripreso la scena dell’aggressione nelle vicinanze del centro storico cittadino, all'altezza dell'incrocio tra via Medaglie d'Oro e via Pagli.