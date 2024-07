video suggerito

Uomo investito da un treno a Varrazze, morto sul colpo: circolazione sospesa, ritardi fino a un'ora Disagi sulla linea ferroviaria tra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova) dove un uomo è morto travolto da un treno all'alba di oggi. Il convoglio pare si trovasse al binario 3. Indagini in corso. Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Dramma oggi all'alba in Liguria: un uomo è morto investito da un treno all'alba tra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova), con conseguenti forti disagi alla circolazione ferroviaria lungo la tratta, che risulta ancora sospesa per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Non si conoscono ancora le cause dell'accaduto. Il treno coinvolto, secondo le prime informazioni, sarebbe l'Intercity 653 che viaggiava da Ventimiglia verso Milano. L'incidente sarebbe avvenuto al binario 3. Sono intervenuti sul posto i soccorsi con un'ambulanza della croce rossa di Varazze e il 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Trenitalia sul proprio sito ufficiale comunica, secondo l'ultimo aggiornamento delle 9, che i treni Intercity possono registrare ritardi, i treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso, mentre i treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono IC 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:05) e IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33). Sono state attivate corse con bus tra Savona e Cogoleto.

In aggiornamento.