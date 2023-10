Uomo armato di coltello vicino alla sinagoga a Torino: bloccato con il teaser e arrestato dalla polizia Attimi di panico nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre a Torino, dove un uomo armato di coltello è stato fermato dalla polizia nel quartiere di San Salvario. In un video diffuso in rete si vede l’uomo correre anche contro agli agenti che lo hanno bloccato con il teaser e arrestato.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 ottobre, le persone che si trovavano nel quartiere torinese di San Salvario hanno vissuto attimi di panico quando in pieno giorno un uomo ha iniziato a gridare in mezzo alla strada armato di coltello.

Di fronte al comportamento minaccioso dell'uomo, forse in stato alterato a causa dell'alcol, i presenti si sono rifugiati nei negozi. E dall'interno di uno di questi è stato girato un video, poi condiviso dalla pagina Instagram Welcome to favelas.

Nelle immagini diffuse in rete si vede chiaramente la scena: l'uomo di fronte a un gruppo di agenti della polizia, costretti a intervenire sul posto per fermarlo. Gli uomini delle forze dell'ordine gli intimano di lasciare l'arma ma l'uomo brandisce il coltello e gli corre incontro.

Poco dopo il video si ferma: secondo quanto riferito in seguito, i poliziotti hanno dovuto utilizzare il teaser, la pistola elettrica in grado di impedire il movimento di chi viene colpito, per bloccare il soggetto. Da una prima ricostruzione, avrebbe circa 30 anni e sarebbe di origini nordafricane. È stato immediatamente arrestato dopo essere stato disarmato.

Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di capire come mai l'uomo abbia deciso di comportarsi in questo modo, scatenando il panico in mezzo ai passanti in via Madama Cristina. Nel suo tragitto sarebbe passato anche davanti alla Sinagoga che si trova fra via Sant'Anselmo e piazzetta Primo Levi. Alcune fonti riferiscono che avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di dirigersi verso l'edificio.

L’uomo, dopo l'arresto, è stato portato in ospedale dove è stato interrogato per spiegare i motivi dietro al gesto. Il livello di allerta e sicurezza negli ultimi giorni è molto alto in tutta Italia, viste le minacce del gruppo Hamas che ha esortato a colpire in tutto il mondo i nemici dell’Islam, dopo l'attacco terroristico in Israele dello scorso 7 ottobre.