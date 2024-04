Londra, uomo armato di katana accoltella diverse persone in metro: almeno 4 feriti Almeno quattro persone sono state ferite da un uomo armato di qualcosa simile a un machete vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, alla periferia nord-orientale di Londra. Per la polizia non si tratta di terrorismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Il presunto aggressore di Londra

Diverse persone sarebbero rimaste ferite in una stazione della metropolitana di Londra. Un uomo armato di un grosso coltello, forse una katana o qualcosa di simile a un machete, è stato visto aggirarsi nella zona. Secondo quanto riporta la Bbc, l'aggressore sarebbe stato arrestato. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e secondo un primo bilancio diffuso dai media britannici sarebbero almeno quattro le persone accoltellate.

Tutto è accaduto nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, nel nord-est di Londra. La stazione della metropolitana di Hainault London è stata chiusa dalla Metropolitan Police. Del presunto aggressore circolano video e foto sui social: si tratta di un uomo che indossa una felpa gialla e in mano ha un grosso coltello. Un testimone ha dichiarato di averlo visto "correre in giro con una spada da samurai" che "ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa".

La notizia dell'arresto dell'aggressore è stata confermata sui social anche dal deputato Labour della circoscrizione Ilford North, Wes Streeting.

La polizia di Londra ha fatto sapere che non si tratta di un atto di terrorismo. "Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati", ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan precisando che l'uomo finito in manette è un 36enne.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, martedì 30 aprile. "Mi sono svegliato alle 7 del mattino sentendo delle urla. C'era un ragazzo coperto di sangue fuori casa mia", ha detto al MailOnline un uomo che vive nei pressi della stazione della metropolitana. "La polizia stava cercando di calmare l'autore dell'accoltellamento, continuava a gridare". Un altro ha detto di aver visto almeno un uomo in una pozza di sangue.