Incendio in un appartamento a Montignoso, uomo muore tra le fiamme: altre 3 persone ferite Un incendio è divampato ieri intorno a mezzanotte in un appartamento a Montognoso (Massa Carrara): un uomo di 73 anni è morto e altre tre persone, tra cui due donne, sono rimaste intossicate dai fumi di combustione. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Prima un boato, poi le urla e infine il fumo nero. Dramma a Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara dove ieri, intorno alla mezzanotte, un incendio è scoppiato in una abitazione in località Capanne, in via Corniolo. Pesante il bilancio: un uomo di 73 anni è morto avvolto dalla fiamme e altre tre persone risultano ferite anche se non sarebbero in pericolo di vita.

L'allarme è scattato alle 23:40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme anche ad un'automedica Massa, una ambulanza della Pubblica assistenza di Massa e della Croce Bianca di Querceta. A dare l'allarme sono state alcune persone che avrebbero sentito urla provenire da una palazzina.

Il 73enne è morto all'interno dell'abitazione dopo essere rimasto intrappolato, mentre due donne e un uomo, intossicati dai fumi di combustione, sono stati evacuati e trasportati all'ospedale di Massa in codice giallo. Pare che la vittima fosse un artista conosciuto in paese, come testimoniano alcuni messaggi condivisi su Facebook, tra cui quello di Piero: "Ciao Liano, artista a tutto tondo. Eri l'artista del taglio dei capelli. Non ti bastava, hai ingaggiato una sfida difficile con l'amico Terzo de Porcon. Non potevi vincerla, lui era più bravo. Ma tu eri un artista a tutto tondo e oltre alla pittura su tela ti sei allargato alla pittura simil rupestre, dipingevi sui sassi e con essi davi forma ai tuoi pensieri. Poi hai sposato la fotografia. E qui eri bravissimo, le tue foto di Montignoso, di uomini e di acque, sono stupende, sono insuperabili, qualcuno un giorno ne farà una mostra".

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e soprattutto per capire le cause della tragedia. Al termine delle operazioni di soccorso, a seguito della valutazione effettuata da un funzionario, inoltre, quattro appartamenti del condominio sono stati resi non fruibili per un totale di 6 persone, per il quale il sindaco di Montignoso ha trovato una nuova e temporanea sistemazione.