Attrice cade dal palco durante la recita in piazza e muore, condannato anche il sindaco di Montignoso Sono stati condannati per omicidio colposo il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, e altre 4 persone per la morte dell'attrice 57enne Loredana Baldi, morta nel 2017 dopo essere precipitata dal balconcino che faceva parte del palco allestito in piazza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il sindaco di Montignoso (Ms), Gianni Lorenzetti, e altre cinque persone sono state condannate per omicidio colposo in seguito alla morte di un'attrice caduta dal palco mentre recitava in un teatro all'aperto allestito nella piazza di fronte al municipio.

Il fatto risale al 2017, quando l'attrice, insieme alla compagnia teatrale amatoriale, mise in scena uno spettacolo per i cittadini. Durante lo show, Loredana Baldi, 57 anni, cadde dal balconcino sul quale doveva affacciarsi per copione, per via di un cedimento della struttura. L'attrice morì poco dopo all'ospedale Cisanello di Pisa, dove era stata ricoverata in seguito alle importanti ferite riportate.

Oltre al sindaco di Montignoso, altre persone sono state condannate per quanto accaduto alla 57enne. Tra loro anche l'allora direttore della compagnia teatrale, una dirigente del Comune di Montignoso e alcuni tecnici che avevano allestito il palco e verificato la sicurezza della struttura.

In tutto sono cinque le persone condannate insieme al sindaco con l'accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito anche in sede processuale, la donna fece un volo di 3 metri dal palco allestito in piazza Paolini durante lo spettacolo. L'incidente fu provocato dal cedimento del balcone dal quale l'attrice doveva affacciarsi per esigenze di scena e montato ad arte proprio per quell'occasione. Tuttavia, secondo i giudici, i controlli relativi alla sicurezza non furono fatti adeguatamente e il Comune non vigilò sulla scenografia scelta per la rappresentazione. La condanna prevede una pena di sei mesi che però è stata sospesa.

Loredana Baldi avrebbe dovuto essere protagonista dello show "Amore a la Piazza" e il processo per la sua morte è durato quasi otto anni con l'ultimo atto della condanna a sei mesi, ora sospesa, per cinque persone.