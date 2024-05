La polizia lo ferma in auto, lui esce e insegue agenti con la motosega: arrestato 27enne in Scozia Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver inseguito armato di motosega alcuni poliziotti in Scozia. Secondo quanto reso noto, il 27enne era stato fermato in auto per alcuni controlli di routine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Scozia un uomo ha inseguito una pattuglia della polizia brandendo una motosega. Sono stati attimi di paura quelli che hanno toccato Paisley, più precisamente la strada centrale di Glasgow Road. A riportare per primo la notizia che presto è stata diffusa in tutto il mondo, lo Scottish Sun. Secondo quanto ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza, l'uomo sarebbe uscito con in mano la motosega e avrebbe riconcorso alcuni agenti.

In un filmato diventato virale, si vede l'uomo rincorrere armato un poliziotto. A fermarlo ci hanno pensato altri 12 agenti, che dopo diversi minuti di panico sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a disarmarlo. Il caos provocato dall'accaduto è stato tale da provocare anche un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta proprio un'auto della polizia. La strada è stata subito transennata e le persone sono state invitate ad evitare la zona fino a nuovo ordine.

Il tutto si è verificato intorno alle 13 di ieri, lunedì 6 maggio. Secondo quanto reso noto, l'uomo sarebbe uscito armato dall'abitacolo della sua vettura dopo essere stato fermato da alcuni agenti per un controllo di routine. L'inseguimento e il panico generato in strada hanno provocato lo schianto del veicolo della pattuglia di polizia e la fuga generale di civili e agenti su Glasgow Road.

Due agenti sono rimasti feriti nello scontro con l'uomo armato e sono stati affidati alle cure dei paramedici. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Per quanto successo, invece, è stato arrestato un 27enne. Nel frattempo, la Glasgow Road è stata chiusa tra Buchlyvie Road e Allanton Avenue fino a nuovo ordine. Agli automobilisti è stato richiesto di evitare la zona e utilizzare un percorso alternativo.

Stando a quanto reso noto, il 27enne responsabile dell'aggressione è stato fermato e disarmato.