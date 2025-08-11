Un uomo trovato morto nella sua casa in provincia di Lucca: a dare l’allarme la madre e il fratello

Tragica scoperta in una casa a Pieve San Paolo, una frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca. Un uomo è stato trovato morto prima dell'alba di oggi lunedì 11 agosto: si trovava nella sua abitazione dove viveva con la madre e il fratello. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire.

Al momento certo è che a lanciare l'allarme è stata proprio la famiglia. In poco tempo sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che però nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'uomo di 59 anni. Tuttavia, al momento dell'arrivo dei soccorritori, le circostanze del decesso sono apparse da subito poco chiare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che si sono messi a fare tutti gli accertamenti del caso. Tra le ipotesi di quanto possa essere successo quella di un malore, di una caduta o di un gesto volontario. Ma non si esclude nessuna pista investigativa.

Intanto il sostituto procuratore Antonio Mariotti, anche lui arrivato nella casa, ha iniziato ad ascoltare i famigliari per cercare di ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Si procederà con le indagini.