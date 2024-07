video suggerito

Un uomo a Sanremo ha vissuto un mese con il cadavere della madre in casa La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. L’uomo, un 70enne, non avrebbe denunciato la morte della anziana madre e avrebbe continuato a vivere con lei. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

137 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di settanta anni per circa un mese ha vissuto con la madre morta in casa. È accaduto a Sanremo, e ora la Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto.

A quanto emerso, l’anziana madre dell’uomo era deceduta e lui ha lasciato in corpo in casa, continuando a vivere lì con lei. Non aveva mai denunciato, a quanto ricostruito finora, il decesso del genitore. A far scoprire quanto accaduto sono stati i vicini di casa, che hanno deciso di allertare i carabinieri preoccupati perché sentivano un odore acre provenire dalle scale.

E a quel punto i militari intervenuti sul posto hanno così scoperto quanto accaduto. L’anziana donna, con ogni probabilità, è morta per cause naturali – sembra che sul corpo non presentasse segni di violenza – ma per chiarire con esattezza le ragioni del decesso la magistratura ha ugualmente disposto l'esame autoptico. E ora sono in corso le indagini sul figlio per capire per quale motivo abbia tenuto per tutto questo tempo il cadavere in casa.

Articolo in aggiornamento