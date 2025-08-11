Un centinaio intossicati a Fano dopo una cena, sintomi gastrointestinali per molti invitati

Circa 100 su 800 partecipanti a una cena a Villa Piccinetti, a Fano, hanno accusato sintomi da possibile intossicazione alimentare. Tra i presenti anche i candidati alle elezioni regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri, che tuttavia stanno bene.

Una serata di festa sotto le stelle a Villa Piccinetti, bella location a Fano dedicata a matrimoni, eventi e business meeting, si è trasformata in un incubo per circa cento dei 800 partecipanti. La mattina seguente, molti degli invitati si sono svegliati con seri problemi gastrointestinali tanto da dover ricorrere più volte alla guardia medica.

Il menu servito era uguale per tutti: antipasto di carne con verdure, primo con involtino di pasta e rape, e secondo con fettine di arista di maiale accompagnate da patate. Gli ospiti hanno consumato tutto serenamente e solo una parte di loro – per quanto consistente – ha manifestato disturbi; la maggioranza, inclusi i 36 camerieri, i cuochi e i figli della proprietaria, ha consumato gli stessi piatti senza problemi. I gestori dell'attività, interpellati da Fanpage.it, hanno preferito al momento non rilasciare dichiarazioni. Le cause di quella che sembrerebbe essere stata un'intossicazione alimentare sono al momento sconosciute.

Tra gli ospiti della cena anche i candidati alle elezioni regionali Ricci e Ruggeri

Tra gli ospiti della serata c’erano anche i candidati alle elezioni regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri, che hanno approfittato della presenza di centinaia di avventori per fare campagna elettorale. Entrambi hanno mangiato le stesse portate, ma non hanno riportato alcun malessere. Interpellata al telefono, la rappresentante dei 5 Stelle ha dichiarato di essere del tutto ignara di quanto accaduto e di stare bene, confermando anche il buon stato di salute del suo alleato, Matteo Ricci, candidato presidente della Regione Marche.