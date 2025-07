Un caso di meningite nel Fiorentino, un uomo ricoverato: avviata la profilassi anche per familiari e amici

Un uomo è stato ricoverato a Firenze per un caso di meningite da Meningococco B. Attivata anche la profilassi per la rete di contatti del paziente: interessati dalle misure ospedaliere di prevenzione amici e familiari dell’uomo.

Un uomo è stato ricoverato all'ospedale dell'Asl Toscana Centro per un caso di meningite da Meningococco B. La vittima è un uomo di Ponassieve (Firenze). L'Asl ha fatto sapere in una nota di aver avviato tempestive indagini epidemiologiche e di aver disposto le misure di profilassi necessarie per familiari, conoscenti e colleghi di lavoro.

La meningite da Meningococco di tipo B è infatti di tipo batterica e può avere gravi conseguenze. Colpisce prevalentemente bambini, adolescenti e giovani adulti. La vaccinazione in Toscana è stata introdotta gratuitamente a partire dai nuovi nati del 2014 ed è stata estesa ai soggetti a rischio. La popolazione generale invece può accedere alla campagna vaccinale compartecipando alla spesa. Al momento la vaccinazione rappresenta l'arma più efficace per prevenire l'infezione.

Un altro caso era stato registrato nel maggio del 2025, quando una ragazzina è stata ricoverata presso l'azienda ospedaliero universitaria Meyer. Anche in quel caso era stata attivata la profilassi dell'Igiene Pubblica di Firenze, con tutti i controlli sulla rete di contatti della minore. La malattia può infatti estendersi a familiari e conoscenti, identificati quasi immediatamente grazie alla disponibilità del personale scolastico dell'istituto nel quale la ragazzina frequenta quotidianamente le lezioni. I compagni di classe sono stati sottoposti alle consuete misure atte a prevenire il contagio e la diffusione della malattia.

La ragazzina ha subito mostrato una buona reattività alla terapia somministratale in reparto dopo il suo ingresso. Non si conoscono invece le condizioni dell'uomo ricoverato in questi giorni per la meningite. Quello che per ora è noto è che è stato attivato il consueto sistema di profilassi per il tracciamento dei contatti del paziente ospedalizzato.