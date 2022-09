Un altro terremoto a Modena: scossa di magnitudo compresa 3.8 avvertita dalla popolazione Una scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio in provincia di Modena: magnitudo compresa tra 3.8 e 4.2. È il terzo evento sismico della giornata.

A cura di Davide Falcioni

Un'altra scossa di terremoto è stata registrata in Italia nella giornata di oggi.

Dopo il sisma delle 12 e 24 al confine tra Abruzzo e Marche, e quello di Genova del primo pomeriggio, la terra ha tremato anche in provincia di Modena alle 17 e 47 con una magnitudo di 3.8 ed epicentro a Pievepelago. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione ed è stata seguita pochi minuti dopo da un'altra di magnitudo compresa tra 2.9 e 3.4.

Terremoto in provincia di Lucca: epicentro a Fosciandora

Alle 17 e 49 – comunica sempre l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – un altro evento sismico si è verificato a Fosciandora, in provincia di Lucca. La magnitudo è stata di 3.2 e l'ipocentro a 13 chilometri di profondità.

I primi due terremoti tra Marche, Abruzzo e Liguria

La sequenza sismica che ha investito quest'oggi l'Italia ha avuto inizio alle 12 e 24: la terra ha tremato tra le province di Ascoli Piceno e Teramo. La magnitudo, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata di 4.1. Una seconda scossa, poco più lieve, è stata registrata meno di un minuto dopo nella stessa zona: la magnitudo questa volta è stata di 3.6. L'epicentro a 4 chilometri da Folignano (AP), la prima scossa registrata a una profondità di 24 chilometri, la seconda a una profondità di 10 chilometri.

Alle 15 e 39 un altro sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in Liguria, ma anche in altre regioni del nord Italia. Il terremoto ha avuto epicentro a Bargagli, in provincia di Genova, e la magnitudo è stata pari a 4.1 della scala Richter, secondo i dati forniti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che in precedenza aveva dato una magnitudo tra 3.9 e 4.4 nei dati preliminari.

IN AGGIORNAMENTO