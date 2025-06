video suggerito

Ultraleggero precipita vicino alla ferrovia Verona-Brennero, cavi tranciati: circolazione in tilt Due persone sono rimaste ferite nello schianto di un ultraleggero precipitato a Peri, frazione di Dolcé, comune veronese al confine con il Trentino. Il piccolo velivolo è caduto accanto ai binari della ferrovia, lungo la linea Verona-Brennero, temporaneamente interrotta in mattinata per consentire l'operatività dei soccorsi. Trenitalia informa: "La circolazione è rallentata".

A cura di Eleonora Panseri

Vigili del Fuoco.

Due persone sono rimaste ferite nello schianto di un aereo ultraleggero sul quale si trovavano. Il mezzo è precipitato a Peri, frazione di Dolcé, comune veronese al confine con il Trentino.

Il piccolo velivolo è caduto accanto ai binari della ferrovia, lungo la linea Verona-Brennero, che in mattinata era stata temporaneamente interrotta per consentire l'operatività dei soccorsi. Fortunatamente, a quanto si apprende, il quel momento non stava transitando alcun convoglio.

Le due persone a bordo sono riuscite a uscire autonomamente dal velivolo prima che prendesse fuoco. Nella caduta, riportano i quotidiani locali, il velivolo ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme.

Sul posto, oltre ai pompieri e ai Carabinieri, sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il pilota e il passeggero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento. I due, che non hanno riportato gravi lesioni, sono stati portati nel nosocomio in codice giallo.

Presenti anche i tecnici ferroviari per il ripristino della circolazione dei treni e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

In un aggiornamento pubblicato alle 12.30 da Trenitalia su Infomobilità si legge che "la circolazione è rallentata per il ripristino della linea dopo un intervento dei Vigili del Fuoco a Peri. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti".

Anche gli Intercity e i Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono anche subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione d'interesse, Trenitalia consiglia di fare le opportune verifiche sul portale Cerca Treno, consultabile a questo link.