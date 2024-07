Udine, uomo accoltella 49enne in casa: è grave

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Ancora un grave episodio di violenza domestica. È accaduto questa volta a Udine, dove la scorsa notte una donna di 49 anni è stata trasportata all'ospedale dopo essere stata ferita all'addome con un colpo di coltello da cucina. L'aggressione è avvenuta in via Modica, al primo piano di un'abitazione.

Ancora da chiarire la dinamica dell'aggressione, mentre è già stato individuato e condotto in carcere l'uomo che, una volta vibrato il colpo, si era allontanato. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che ha trasportato la donna, grave ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Udine diretta da Alfredo D'Agostino.