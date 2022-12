Udine, tragedia sfiorata: ubriaco percorre contromano 16 chilometri di autostrada A23 Un uomo austriaco con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti di legge ha percorso contromano 16 chilometri di autostrada prima di essere fermato dalla polizia.

A cura di Davide Falcioni

Dopo essersi ubriacato si è messo al volante della sua auto, ha imboccato l'autostrada A23 e ha percorso 16 chilometri contromano attraversano anche cinque gallerie prima di essere fermato dalla polizia. È accaduto ieri, giovedì 8 dicembre, lungo la corsia di sorpasso della carreggiata nord in direzione Austria.

Erano circa le 4 di notte quando alla Polizia è giunta la segnalazione di un'automobile che stava percorrendo contromano l’autostrada A23 Alpe Adria. Alle chiamate ben presto si sono sommate anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano un veicolo percorrere la carreggiata nord dell’autostrada, ossia quella che conduce in Austria, in direzione Udine.

La vettura viaggiava a velocità sostenuta sulla corsia di sorpasso sfiorando le altre automobili che stavano transitando sull'autostrada nella giusta direzione. Il veicolo ha continuato la sua folle corsa per ben 16 chilometri e attraversato anche cinque gallerie. Tempestivo l'intervento della Polizia stradale che ha fermato il traffico all’altezza della barriera autostradale di Ugovizza.

Nel frattempo una pattuglia della Polizia stradale di Amaro è riuscita a fermare il veicolo: una station wagon marca Kia. Alla guida un uomo, di nazionalità austriaca, residente a Villacco. Il conducente è subito apparso agli agenti in condizioni psicofisiche decisamente alterate. Sottoposto al test alcolemico, le forze dell'ordine hanno scoperto che aveva un tasso superiore di ben 5 volte ai limiti di legge. L'uomo è stato di conseguenza denunciato per guida in stato di ebbrezza. Riceverà una sanzione pecuniaria che può andare da da 2 mila e 670 euro fino a 10 mila e 700 euro. Revocata la patente per aver percorso in contromano un tratto autostradale.