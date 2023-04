Udine, senzatetto massacrato e ucciso mentre dormiva: la vittima è il 59enne Luca Tisi Gola tagliata e un grosso ematoma alla testa. È stato trovato così il 59enne Luca Tisi, senzatetto morto la scorsa notte a Udine: secondo la Procura che indaga per omicidio è stato colpito mentre dormiva.

A cura di Chiara Ammendola

Il senzatetto Luca Tisi (a sinistra) e il luogo in cui è stato ritrovato

È stato ucciso mentre dormiva il 59enne Luca Tisi, senzatetto molto conosciuto a Udine. Il suo corpo è stato trovato questa mattina, nella galleria dell'ex cinema Capitol, da una passante che stava rientrando a casa. La donna si è avvicinata per accertarsi che stesse bene ma quando ha visto le ferite ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con gli agenti di polizia della Questura di Udine. Poco dopo sono accorsi anche gli uomini della Scientifica. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'intera zona, tra viale Volontari della Libertà e via San Daniele, è stata transennata e posta sotto sequestro. Gli evidenti segni di violenza riscontrati sul corpo dell'uomo hanno immediatamente lasciato spazio all'ipotesi di omicidio.

La vittima è stata immediatamente identificata come il 59enne Luca Tisi, un uomo piuttosto conosciuto dai residenti della zona: la galleria vicina a Piazzale Osoppo era un luogo dove era solito trovare riparo per la notte. Originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), Tisi viene descritto da tutti come una persona tranquilla, alla quale spesso venivano offerti cibo e coperte per ripararsi dal freddo, ma che non è mai stata violenta con nessuno, anzi con discrezione non chiedeva nemmeno soldi ai passanti.

Per un periodo aveva vissuto a Cusano di Zoppola (Pordenone) dove, nel 2004, era stato arrestato per aver accoltellato un commerciante: era il 6 ottobre quando ferì all'addome il titolare di un negozio di casalinghi a Udine, per rapinarlo. Arrestato, fu condannato dal Tribunale di Udine a due anni e tre mesi di reclusione per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La procura di Udine ha fatto sapere che è stato aperto un fascicolo per omicidio: “Stiamo indagando per omicidio e questo è l'unico elemento certo che ci ha fornito il medico legale: per il resto, non abbiamo novità investigative di rilievo e gli accertamenti proseguono a 360 gradi”, le parole del procuratore Massimo Lia. Una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale ha evidenziato un taglio alla gola e un grosso ematoma al viso.

Gli agenti intanto stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'omicidio. Fino a questo momento non sembra ci siano testimoni oculari di quanto accaduto, nonostante la galleria si trovi nei pressi di strade con numerosi edifici.