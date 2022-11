Ucciso da un malore a 36 anni ma nessuno se ne accorge: Giovanni trovato in casa dopo una settimana È morto a 36 anni ucciso da un malore fatale Giovanni Corsaro, trovato senza vita dopo una settimana nel suo appartamento a Marghera. A lanciare l’allarme i famigliari preoccupati perché non avevano più sue notizie.

A cura di Chiara Ammendola

Giovanni Corsaro (Facebook)

Ancora una storia di solitudine nel nostro paese, questa volta però ne è protagonista un giovane di 36 anni ucciso da un malore e ritrovato morto nel suo appartamento di Marghera dopo una settimana. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari di Giovanni Corsaro che hanno provato a contattarlo preoccupati perché non rispondeva alle telefonate e ai messaggi.

I soccorsi hanno così raggiunto l'abitazione dell'uomo insieme ai carabinieri nella mattinata di ieri giovedì 10 novembre, sono stati i vigili del fuoco a forza la porta ed entrare facendo la macabra scoperta. Il corpo ormai senza vita di Giovanni era riverso sul pavimento. Il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica non ha riscontrato alcun segno di violenza sul corpo ipotizzando così che a provocare la morte del giovane uomo sia stato un malore.

Stando a quanto riportato da IlGazzettino infatti, non c’è stato il sequestro della salma e l’autorità giudiziaria ha deciso di non procedere con l’autopsia. Il corpo del 36enne, quindi, sarà da subito a disposizione dei famigliari per il funerale.

“Non ci posso ancora credere a quello che ti è successo – scrive la sorella in un lungo post Facebook – ci mancherai molto a tutti eri una persona splendida, sorridente e molto affettuosa con i tuoi difetti ti sei fatto amare da tutti..Adesso potrai riabbracciare e stare con la nostra mamma… R.i.p”.

Un messaggio accompagnato da quello di un'altra sorella di Giovanni: “Non mi sembra vero che non ci sei più… te ne sei andato così senza un addio – le sue parole – non dimenticherò mai i momenti che abbiamo passato insieme sia belli che brutti, so che adesso non sarai solo e sarai in un posto migliore insieme alla nostra mamma vi tengo entrambi nel mio cuore non vi dimenticherò mai”.