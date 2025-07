Ucciso con quattro coltellate per le vie di Torino: l’aggressore è ancora in fuga

immagine di repertorio

Paura per le strade di Torino nella serata di ieri mercoledì 30 luglio. Un trentenne di origine nigeriana è stato ucciso con quattro coltellate all'addome e al torace. Stando alle prime informazioni, l'aggressione è iniziata poco dopo le 21 sul lungo Dora Savona, le coltellate poi sono arrivate in corso Giulio Cesare, all'altezza del civico 14. Queste sono zone di spaccio ma saranno gli agenti della Squadra Mobile a ricostruire con esattezza quando accaduto: al vaglio ci sono tutti i video ripresi dalle telecamere di video-sorveglianza della zona. Si cerca l'assassino.

Al momento si sa che la lite tra i due sarebbe scoppiata nei pressi davanti a un locale. Dalle parole si è passati in poco tempo agli spintoni e pugni. Infine la tragedia, l'aggressore ha estratto un coltello e la vittima è stata colpita più volte tanto che è subito caduta a terra. È stato lanciato l'allarme ai soccorritori: purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Intanto sul posto si sono precipitati anche i poliziotti e i colleghi della scientifica che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio saranno le immagini delle telecamere presenti nelle vie dell'aggressione.

Certo è che in queste zone non si tratta del primo omicidio. Sempre in corso Giulio Cesare era morto il ventenne marocchino Hamza Moufiki, anche lui ucciso a coltellate. Per questo delitto venne arrestato un ragazzo di 17 anni. E ancora: la notte tra il 2 e il 3 maggio il diciannovenne Mamoud Diane era morto dopo essere stato accoltellato alla schiena. In questo caso si cerca ancora l'assassino.