Uccise moglie e figlia a fucilate, ergastolo in appello per Montefusco: in primo grado gli avevano dato 30 anni

Condanna all’ergastolo in appello per Salvatore Montefusco, il 73enne che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22. La Procura si era opposta ai 30 anni decisi in primo grado e alla precedente sentenza che includeva il discusso passaggio sulla “comprensibilità umana” dei motivi che avevano spinto l’uomo ad agire e che aveva portato a un’attenuazione della pena.
A cura di Eleonora Panseri
I familiari delle due vittime (a sinistra), a destra: Gabriella e Renata.
I giudici di secondo grado hanno condannato all'ergastolo Salvatore Montefusco, l'uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, Renata, 22, a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Oggi è stato quindi accolta l'impugnazione della Procura, con la sostituta pg Rossella Poggioli, che si era opposta alla condanna a 30 anni decisa in primo grado.

È stata dunque riformata la sentenza della Corte di assise modenese con il discusso passaggio sulla "comprensibilità umana" dei motivi che avevano spinto l'imputato 73enne ad agire e che aveva portato a un'attenuazione della pena. La decisione è arrivata dopo una breve camera di consiglio.

Per l'uomo è stato disposto anche l'isolamento diurno per un anno. I familiari delle vittime sono difesi dall'avvocato Barbara Iannuccelli. "La famiglia di Gabriela e Renata esprime una grandissima soddisfazione per l'ergastolo comminato", ha detto.

"È stato dunque riconosciuto che la concessione delle attenuanti generiche era assolutamente sbagliata, è stato dunque eliminato il giudizio di bilanciamento con le aggravanti", ha aggiunto l'avvocata.

Questa mattina sui suoi profili social Iannuccelli aveva scritto: "Renata Trandafir aveva solo 22 anni quando è stata massacrata a colpi di fucile a canne mozze davanti agli occhi della sua mamma Gabriella, massacrata anche lei a colpi di fucile a canne mozze davanti agli occhi del figlio minore".

"Noi mamme che passiamo la vita a vivere per i nostri figli, chissà il terrore vissuto. Morire, veder morire la propria figlia e morire davanti agli occhi dell’altro figlio. – ha aggiunto la legale – Nemmeno il peggior film del terrore può avere una trama così. Nessuna giustizia potrà mai cambiare il finale. Ma questo orrore potrà almeno “essere degno” di un ergastolo?".

Ultima ora
Matteo Franzoso è morto in Cile, lo sciatore azzurro non ce l’ha fatta dopo la caduta
Attualità
