Modena: uomo uccide la moglie e la figlia di lei. Oggi era prevista l’udienza di separazione La scoperta in tarda mattinata ad opera dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta. Indagini in corso: l’uomo ha dato l’allarme e ora si trova in caserma.

A cura di Biagio Chiariello

Duplice omicidio in un'abitazione in una zona di aperta campagna alla Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un uomo ha sparato alla moglie ed alla figlia, uccidendole. L'uomo avrebbe dato l'allarme e ora è in caserma a Castelfranco. Nei suoi confronti

sarà adottato un provvedimento cautelare. Anche i vicini hanno dato l'allarme sentendo gli spari. Oggi, da quanto riferiscono, era prevista l'udienza di separazione.

Il duplice omicidio è stato commesso in via Cassola di sotto, tra le frazioni di

Manzolino e Cavazzona, in una villetta residenziale in una zona di campagna. Sul posto i carabinieri. La moglie dell'uomo aveva 47 anni, la figlia 22.

Secondo le primissime notizie che si hanno in merito all’accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione. I carabinieri e la Scientifica sono ancora su posto innanzitutto per ricostruirne la dinamica.