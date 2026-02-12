Uccide la madre e la seppellisce nel bosco, l’allarme da un’amica della donna: “Da un mese non mi rispondeva”

È stata un’amica di Enrica Bardotti a preoccuparsi e a rivolgersi ai carabinieri: aveva detto che non riusciva a mettersi in contatto con lei da un mese. Poco dopo il figlio Marco Paventi ha confessato l’omicidio e di aver seppellito il corpo.

Immagine di repertorio

Si indaga per capire soprattutto il movente che ha spinto il 58enne Marco Paventi a uccidere e seppellire la madre Enrica Bardotti in un bosco in provincia di Torino. La confessione arriva dopo poche ore di interrogatorio con i carabinieri e il pubblico ministero: durante l'incontro ha anche indicato il luogo in cui aveva seppellito la madre, ovvero in un'area boschiva nei pressi della statale 143, la Stupinigi-Vinovo, vicino alla Palazzina di Caccia, a circa una decina di chilometri dal capoluogo piemontese. La prima versione del presunto assassino era che aveva trovato la madre morta e l'aveva seppellita senza dichiararne il decesso perché viveva solo con i soldi della pensione dell'anziana. Poi è arrivata anche la confessione dell'omicidio.

Stando a quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, ad accorgersi di quello che stava accadendo era un'amica della vittima, che non riusciva da oltre un mese a mettersi in contatto con lei. Così ha pensato che le era successo qualcosa di grave: nella giornata di ieri 11 febbraio si è presentata dai carabinieri della Stazione di Carignano e ne ha denunciato la scomparsa. Prima di lei nessuno aveva dato l'allarme. Per questo si faranno accertamenti anche all'interno delle dinamiche familiari. Il figlio della donna è stato rintracciato subito e dopo poco tempo ha segnalato dove aveva seppellito il corpo della madre.

Dalle informazioni contenute in un comunicato stampa della Procura, l'omicidio si sarebbe verificato a Piobesi Torinese a metà dello scorso mese di gennaio e il cadavere era stato seppellito in un bosco vicino alla casa in cui viveva con la madre. Il figlio della vittima avrebbe spiegato il suo timore di perdere l'unico mezzo di sostentamento che aveva e cioè la pensione della donna. Se questo è il movente dell'omicidio sarà ancora da accertare. Intanto a breve si procederà con l'autopsia sul cadavere per svelare la causa del decesso.