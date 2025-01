video suggerito

Uccide la compagna a fucilate e si toglie la vita: Omicidio suicidio in casa a Rivoli A sparare un pensionato di 85 anni che ha colpito e ucciso la compagna di 57 anni. I sanguinosi fatti si sono consumati tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, martedì 14 gennaio, nell'abitazione che la coppia condivideva, un appartamento di un palazzo di via Po a Rivoli, in provincia di Torino.

A cura di Antonio Palma

Foto di archivio

Tragedia famigliare questa sera a Rivoli, nella città metropolitana di Torino, dove un uomo ha ucciso la compagna a fucilate prima di suicidarsi con la stessa arma in casa. A sparare un anziano pensionato di 85 anni che ha colpito a morte la compagna di 57 anni prima di rivolgere l'arma contro sé stesso e fare fuoco una seconda volta.

I sanguinosi fatti si sono consumati tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, martedì 14 gennaio, nell'abitazione che la coppia condivideva, un appartamento di un palazzo di via Po a Rivoli. Erano da poco passate le 18 quando è scattato l'allarme nel condominio. Sul posto sono accorsi forze dell'ordine e sanitari del 118 ma per la coppia ormai non c'era più nulla da fare. Entrambi erano già morti ed è stato possibile solo accertare il decesso.

Secondo le primissime informazioni sull'accaduto, l'uomo avrebbe sparato con un fucile da caccia che deteneva regolarmente in casa. Sull'omicidio suicidio indagano ora i carabinieri della compagnia di Rivoli e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino che sono accorsi sul posto e hanno informato il pm di turno della procura della Repubblica. Sul luogo anche il medico legale per un primo esame esterno dei corpi.

Stando alle prime informazioni raccolte, la coppia non era sposata ma i due, entrambi incensurati, convivevano ufficialmente e risiedevano da lungo tempo nell'abitazione dove si è consumato il delitto. Secondo alcuni testimoni, però, pare che nell'ultimissimo periodo la coppia fosse in crisi e avesse litigato a tal punto nel periodo natalizio che lei aveva espresso l'intenzione di separarsi e lasciarlo. Una circostanza che, se confermata, potrebbe configurare i fatti come l'ennesimo femminicidio.