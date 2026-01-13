Attualità
Uccide a colpi di pistola la moglie malata e si toglie la vita: l’omicidio-suicidio in una casa nel Novarese

Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni che era malata da tempo, poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. La tragedia a Cameri, in provincia di Novara.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia nel Novarese. Stando alle prime informazioni, un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni che era malata da tempo. Poi 88enne ha rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto a Cameri, in provincia di Novara.

In questo paese la coppia viveva in una villetta di strada Ceppo, in una zona residenziale del comune dell'Ovest Ticino. Al momento si sa che l'arma, che sarebbe di grosso calibro, era regolarmente detenuta. Ma si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. I carabinieri e il medico legale sono corsi subito sul posto dopo aver ricevuto l'allarme. Nulla è stato possibile fare se non constatare i due decessi.

Articolo in aggiornamento 

Attualità
Attualità
