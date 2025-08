Turista minorenne violentata ad Albarella, l’isola dei vip: 44enne incastrato dalle telecamere, arrestato

È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di 44 anni dopo che una turista di 17 anni ha sporto denuncia. È successo ad Albarella, nel comune di Rosolina (Rovigo), ribattezzata l'isola dei vip, nel mare Adriatico settentrionale, vicino al delta del Po. Il presunto violentatore, residente ad Adria, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata decisa "per i gravi indizi a suo carico e per evitare la reiterazione di reati della stessa specie". Ma procediamo con ordine.

I fatti si sarebbero verificati lo scorso 12 luglio, quando il 44enne e la ragazza, che non ci conoscevano, si sono incontrati sul lungomare di Albarella, per poi allontanarsi insieme verso la spiaggia. L'uomo avrebbe convinto la minorenne con una scusa e lì si sarebbe consumata la violenza. La giovane ha subito sporto denuncia e sono partite immediatamente le indagini, delegate dalla procura di Rovigo ai carabinieri della stazione di Rosolina competente per territorio, che hanno consentito di arrivare alla identificazione dell’indagato attraverso l’acquisizione dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installate in zona. Gli inquirenti hanno anche provveduto a raccogliere informazioni sentendo alcune persone che sarebbero informate sui fatti.

Ci sarebbe stata anche l'audizione in forma protetta della 17enne che ha riconosciuto l'uomo da una fotografia e ha permesso di arrivare così al suo arresto. Solo qualche giorno fa sempre Albarella era stato teatro di un altro episodio di violenza. Martedì scorso, 29 luglio, una violenta lite tra un ragazzo di 16 anni e un uomo di 27 è sfociata in un accoltellamento. L’episodio è avvenuto all’interno del centro sportivo dell’isola: all’improvviso dalla mano del minore è spuntato un coltellino con una lama molto corta e a restare ferito in maniera lieve è stato il 27enne lavoratore stagionale, che per altro ha rifiutato le cure.