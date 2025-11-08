Turista 35enne aggredita e violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà allarme: 2 identificati

Paura a Firenze, dove una turista di 35 anni è stata aggredita e stuprata in auto nei pressi della stazione di Santa Maria Novella la scorsa notte: a dare l’allarme un passante che ne ha sentito le urla. Due identificati: la donna è ancora ricoverata.

Una turista di 35 anni è stata aggredita e violentata in pieno centro a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, la notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre. Due persone sarebbero già state identificate.

La donna, di cui non sono state diffuse le generalità, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, sarebbe stata avvicinata da due uomini intorno alle quattro della scorsa notte mentre camminava in piazza San Pancrazio, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, e poi sarebbe stata abusata all'interno di un'auto.

A lanciare l'allarme è stato un passante, un cameriere, che avrebbe sentito le urla provenire dalla parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza del 118: la giovane è stata trasportata sotto choc in ospedale, al Careggi, dove i sanitari hanno attivato il protocollo del codice rosa per le vittime di violenza sessuale.

Le indagini, affidate alla squadra mobile, sono partite immediatamente. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi per individuare i presunti autori dell'aggressione. Due uomini, sospettati di essere coinvolti nell'episodio, sono stati accompagnati in Questura per essere ascoltati e restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo le prime informazioni, la vittima, che pure verrà ascoltata nelle prossime ore e che è attualmente ricoverata in ospedale, avrebbe trascorso la serata in alcuni locali del centro. Poi, nel cuore della notte, l'incontro con i due sconosciuti e la violenza. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto successo e si attendono i risultati degli accertamenti medici e tecnici per confermare la ricostruzione fatta finora.