Trovato vivo l’escursionista Gianpaolo Baggio: era disperso da una settimana sulle montagne del Friuli È stato trovato vivo l’escursionista disperso da una settimana sulle montagne del Friuli. Gianpaolo Baggio, 31 anni, è stato individuato da un elicottero dei vigili del fuoco durante le ricerche.

A cura di Chiara Ammendola

Gianpaolo Baggio

È stato trovato, vivo, Gianpaolo Baggio, l'escursionista di Torreano (Udine), di 31 anni, disperso da una settimana sulle montagne del Friuli. È stato un elicottero dei vigili del fuoco a individuarlo durante le ricerche che in questi giorni non si sono mai fermate: era a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario che aveva annunciato di voler percorrere nei pressi della ferrata Palma.

Stando a quanto si apprende il 31enne sta bene e non sarebbe quindi ferito. I soccorsi si stanno preparando a recuperarlo con l'elisoccorso regionale: “Una bellissima notizia: il ragazzo è stato ritrovato vivo – le parole del sindaco di Pulfero, Camillo Melissa – ha qualche escoriazione, è disidratato, ma vivo e lo stanno trasportando all'ospedale. Un sincero e sentito ringraziamento – ha aggiunto – a tutti quanti hanno collaborato nelle ricerche, compresi i volontari locali”.

Gianpaolo Baggio si trovava in un canalone a un centinaio di metri di distanza dell’itinerario della ferrata che aveva iniziato a percorrere lo scorso sabato: verrà trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per le cure del caso visti i tanti giorni trascorsi senza acqua né cibo. È dal 25 giugno che non si avevano più sue notizie dopo che non aveva fatto più ritorno a casa, a Pulfero, dopo essere uscito per un'escursione proprio sul monte Mataiur con l'intento di risalire la ferrata Palma.

Leggi anche Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nel bellunese, sta bene

In questi giorni hanno partecipato, senza sosta, alle ricerche i tecnici del Soccorso Alpino del Friuli, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri, all'elicottero della Protezione civile, alla Guardia di finanza e alle rispettive unità cinofile. Sono stati impiegati anche dei droni.

(In aggiornamento)