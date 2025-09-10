Trovato morto William Manca, era scomparso da sabato, il fratello: “Abbandonato, chi sa qualcosa parli”

William Manca, il 45enne che risultava scomparso dalla serata di sabato a Sassari, è stato trovato morto nelle campagne della Nurra. Il fratello, che aveva lanciato diversi appelli pubblici per le ricerche, accusa: “Portato qui quando era già morto”

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di William Manca il 45enne che risultava scomparso dalla serata di sabato scorso a Sassari. L'uomo è morto e il suo corpo senza vita è stato rinvenuto oggi, mercoledì 10 settembre, nelle campagne della Nurra, tra Monte d'Accoddi e la zona industriale di Truncu Reale.

Il tragico rinvenimento è avvenuto quasi per caso nel primo pomeriggio di oggi da parte di alcuni passanti. Due uomini che camminavano lungo la strada Provinciale 56, infatti, hanno scorto tra la vegetazione il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione e hanno allertato le forze dell'ordine.

I successivi accertamenti da parte delle forze di polizia hanno confermato che si trattava di William Manca. Sul luogo del tragico rinvenimento anche il PM di turno e il medico legale per un primo esame esterno del corpo. Secondo le prime notizie, sul corpo dell'uomo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. A chiarire l'esatta causa di morte dovrà essere l'autopsia che sarà condotta nei prossimi giorni anche per accertare a quando risale il decesso.

Leggi anche Maresciallo trovato morto a Terni, la Procura apre fascicolo per omicidio volontario

La triste incombenza di dover riconoscere il corpo è toccata dalla fratello che tre giorni insieme alla madre e a tutti i familiari aveva lanciato appelli pubblici per le ricerche del 45enne. Ancora sconvolto e in lacrime per l'accaduto, l'uomo ha chiesto a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti ipotizzando che dietro la morte di William Manca ci sia stato l'abbandono da parte di qualcuno con cui si trovava il giorno stesso della scomparsa.

"Vigliacchi, chi sa qualcosa parli" ha dichiarato Fabio Manca a La Nuova Sardegna, aggiungendo: Mio fratello aveva detto che tornava subito ma no è mia più rientrato". "Chi sa come è andata la vicenda di mio fratello deve parlare, deve uscire fuori tutto quello che è successo da sabato sera fino a domenica mattina. Devi uscire fuori la verità cosa hanno fatto a mio fratello" ha insistito il fratello della vittima, rivelando: "Era con due persone e secondo me lo hanno abbandonato. In questo posto a piedi non ci è arrivato qualcuno lo ha portato qui quando era già morto".