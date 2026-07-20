Scomparsa a giugno, il corpo di Cristine Averill Schilling trovato nel torrente a Cogne: voleva salvare il cane

La 47enne californiana, residente in Valle d’Aosta, era entrata in acqua cercando di raggiungere il cane, caduto nel torrente, ma era stata trascinata via davanti alle figlie.

È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Cristine Averill Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente nel torrente Valleille. La donna era stata vista l’ultima volta mentre cadeva nel torrente della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall’acqua davanti alle figlie, fino a scomparire dalla vista.

Le prime ricerche di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, con l’ausilio dei droni, si erano rivelate inutili e la svolta è arrivata solo con lo svuotamene parziale del corso d’acqua. Vista l’infruttuosità delle ricerche, già a fine giugno era sta avviata una valutazione preliminare di fattibilità per limitare la portata dell'alveo. Una operazione molto complessa che è scattata questa mattina 20 luglio e che in poche ore ha permesso di individuare il corpo senza vita della cittadina statunitense.

Per raggiungere la salma i soccorsi hanno dovuto diminuire la portata dell'acqua del torrente attraverso l'utilizzo di briglie, un sistema di contenimento che era stato installato a monte del luogo dell'incidente dopo l'alluvione di due anni fa. Attraverso il meccanismo, che blocca i detriti ma trattiene anche una parte del flusso, è stato possibile diminuire l’acqua e procedere ai controlli degli anfratti.

Si è trattato di una operazione decisiva visto che il corpo di Cristine Averill Schilling giaceva in una cavità non rilevabile in condizioni normali per la presenza di una cascata.

La tragedia della 47enne, che si era trasferita a Meod di Saint-Pierre dopo la pandemia con il marito e le 3 figlie, si era consumata il 25 giugno scorso quando era andata in riva al torrente con due figlie e il cane. La donna ad un certo punto era entrata in acqua cercando di raggiungere il cane, caduto nel torrente, ma era stata trascinata via. Le due ragazze, di cui una minorenne, erano riuscite a salvarsi arrampicandosi su un masso dove i soccorritori le avevano pii raggiunte e messe in salvo. Nessuno invece aveva potuto fare nulla per la madre che era stata lentamente trascinata dalla corrente.